Додома, , 15:30 — REGNUM Сотрудники Американских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендовали жителям США воздержаться от любых поездок в Танзанию. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление CDC.

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В организации обновили уровень опасности поездок в Танзанию до четвертого, что означает, что риск передачи коронавируса там «высок или быстро растет».

Сорок одна африканская страна была включена в список стран четвертого уровня опасности.

«Путешественникам следует избегать любых поездок в Танзанию. Путешествия могут увеличить ваши шансы заразиться и стать носителем коронавируса», — говорится в одной из рекомендаций.

В организации также посоветовали тем, кто намеревается отправиться в восточноафриканскую страну, пройти тест на COVID-19 по крайней мере за 72 часа до своего отъезда или прибытия.

«Во время путешествия надевайте маску, держитесь по крайней мере в шести футах от людей, которые не путешествуют с вами, часто мойте руки или используйте дезинфицирующее средство для рук, а также следите за своим здоровьем на предмет признаков болезни», — добавили консультанты CDC.

Президент Танзании Джон Магуфули продолжает призывать танзанийцев принимать меры предосторожности против коронавируса, в последних случаях заражения которым он обвиняет путешественников, ввозящих его в страну, и предостерег от использования вакцин от COVID-19.

Правительство Танзании в последний раз публиковало данные о случаях заражения коронавирусом в мае 2020 года.