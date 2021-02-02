Москва, , 15:32 — REGNUM В период пандемии коронавирусной инфекции в несколько раз увеличили объем цифровых технологий, используемых в российской системе здравоохранения. Об этом 2 февраля сообщил генеральный директор центра им. В.А. Алмазова Евгений Шляхто.

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"Мы стремимся к тому, чтобы большинство технологий перевести в удаленный формат. Но нормативная база такова, что первый контакт и постановка диагноза должен быть очным», — сказал Шляхто.

Однако, технологии удаленного наблюдения активно применяются в отношении лиц, диагноз которым уже поставлен. Речь идет об услугах телемедицины и внедрения искусственного интеллекта в деятельность медицинских организаций.

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