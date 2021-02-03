Москва, , 10:00 — REGNUM В ходе опроса, проведенного в январе 2021 года в РФ специалистами крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга и финтех-компании, 25% респондентов признались, что их зарплата не покрывает основные нужды. Ещё 39% участников опроса ответили, что им с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум. Только у 36% респондентов получается полностью удовлетворять основные потребности в рамках зарплаты.

Как оказалось, больше всего люди тратят на питание (62%), аренду жилья и выплату ипотеки (35%) коммунальные расходы (27%) и выплату кредитов (20%).

46% респондентов ответили, что им не хватает до зарплаты более 20 тысяч рублей в месяц. Опрос показал, что из-за нехватки денег россияне вынуждены отказываться от путешествий, новой одежды и обуви, интересного досуга, а также медицины и лекарств.

Добавим, что в опросе приняли участие 3 698 работающих жителей России.