Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, , 15:20 — REGNUM В селе Вощажникове Борисоглебского района Ярославской области в этом году начнётся строительство нового здания общеобразовательной школы. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Эскизное изображение школы Yarregion.ru

Разрешение на строительство объекта уже получено, идёт выбор подрядчика. Большая часть финансирования выделена из федерального бюджета по госпрограмме «Развитие образования. Новая школа в Вощажникове будет двухэтажной. Она рассчитана на 240 учащихся. В здании обустроят 15 кабинетов. Отдельное учебное крыло школы отведут под кружки и секции.

Существующее здание школы не вмещает всех детей из Вощажникова и соседних деревень. Строительство планировалось в течение нескольких лет, но не начиналось по причине отсутствия денег в региональном бюджете.

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