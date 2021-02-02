Москва, , 15:17 — REGNUM Вакцинация от коронавирусной инфекции будет способна прекратить пандемию до конца 2021 года. Об этом 2 февраля заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Фёдор Лисицын в эфире телеканала «Россия 24».

Вакцина «Спутник V» Николай Хижняк (с) ИА REGNUM

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При этом вопрос о сроках окончания пандемии зависит не только от вакцинации населения. Существенную роль также играет и природный иммунитет, которые приобретают лица, переболевшие COVID-19.

«У нас большое количество бессимптомных переболевших. И чем больше мы исследуем, тем больше людей выявляем с высокими титрами антител, которые не числились заболевшими. Плюс вакцинированные. И каждый процесс тут сыграет роль. Потому что распространение инфекции зависит от числа потенциальных носителей. Говорить можно что угодно, отдельные случаи заболевания будут и в конце 2021 годи и начале 2022 года, но отдельные случаи, а не эпидемия, если все будет нормально», — сказал Лисицын.

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