Ростов-на-Дону, , 15:12 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил педагога Михаила Гурова с победой во всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2020».

Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» Михаил Гуров Edu.gov.ru

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"На протяжении десяти дней наш земляк боролся за победу с лучшими представители педагогической профессии. И в итоге доказал, что он — первый в профессии. И это абсолютно заслуженно. <…> Эта блестящая победа нашего земляка значима для всей Ростовской области. Ведь теперь именно донская земля примет у себя очередной престижный всероссийский конкурс», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что с 2016 года Михаил Гуров работает учителем математики в Лицее классического элитарного образования. Его трудовая деятельность была связана с с лицеем №11, Южным математическим институтом РАН, гимназией №95, областным центром обработки информации в сфере образования.

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