Самара, , 15:13 — REGNUM Обильный мокрый снег ожидается в Самарской области. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Отмечается, что по области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Так, 3 февраля на дорогах региона ожидается сильная гололедица. А ночью в южных районах области ожидается мокрый сильный снег, местами дождь.

Согласно данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью в Самарской области ожидается понижение температуры до — 12 °C, а днем столбик термометра может подняться до +3 °C.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют гражданам очень осторожно передвигаться, а пожилым людям рекомендуют использовать трость с резиновым наконечником.

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