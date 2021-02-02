Москва, , 15:08 — REGNUM Евросоюз с 1 февраля 2021 года ужесточил правила для въезжающих иностранных граждан. Без специальных условий пустят только интуристов из стран, где заболеваемость COVID-19 ниже, чем в ЕС, сообщили 2 февраля в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Страны, где обнаружена высокая динамика заражения коронавирусом, в ЕС допускать не будут. Это в первую очередь страны Африки, Латинской Америки и Великобритания. При этом в АТОР отметили, что Россия к таким странам не относится.

Ранее ЕС исключил Японию из своего списка стран, граждане которых могут посещать Евросоюз без ограничений. В этом списке осталось только семь стран — Австралия, Китай, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд.

Как ране сообщало ИА REGNUM, главы государств и правительств Евросоюза на саммите 21 января обсудили проблемы вакцинации населения от коронавируса.

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