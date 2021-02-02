Мадрид, , 15:07 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции оказала всестороннее влияние на все сферы жизни человека, поскольку страх заражения смертельным вирусом меняет не только условия работы и социальных взаимодействий, но даже и сексуальные отношения между партнерами. Об этом сообщила газета El País.

Густав Климт. Поцелуй (фрагмент). 1907-1908

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»Это не жизнь — просто работать всю неделю, а в субботу ходить в супермаркет. Этого просто не может быть. Эта не жизнь человека», — поделился с журналистами палеоантрополог Хуан Луис Арсуага весной 2020 года, когда испанское правительство объявило общенациональный карантин в попытке контролировать распространение коронавируса.

Почти год спустя доктор антропологии Альберто дель Кампо внимательно изучил последствия пандемии в своей новой книге La Vida Cotidiana en Tiempos de la Covid («Повседневная жизнь во времена Ковида»). Дель Кампо объединил в своей работе результаты дюжины исследований, в которых изучается, как кризис повлиял на повседневную жизнь. Новые безработные, которые мечтают вернуться на работу; работающие матери, оставшиеся без поддержки близких; молодые люди, которым пришлось изменить свою сексуальную жизнь; люди, которые боятся заразиться, — это лишь некоторые примеры последствий пандемии.

«Какие риски или изменения в сексуально-эмоциональной модели могут возникнуть из-за комбинации желания удовлетворить сексуальные потребности и наличие в обществе COVID?», — задаются вопросом политолог Ребека Кордеро и криминологи Хорхе Рамиро Переса и Антонио Сильву.

«Основываясь на нашем опыте, мы определили существование двух четко дифференцированных групп: тех, кто принимает условия изоляции и управляет своим желанием, избегая физического взаимодействия с другими, и тех, кто по тем или иным мотивам решается на физический контакт», — констатируют исследователи в своей работе.

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