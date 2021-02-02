Кострома, , 14:56 — REGNUM Студентов Костромского государственного университета (КГУ) начнут вакцинировать «за партами» — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начнут работу в КГУ с 15 февраля. Перед этим среди студентов всех направлений подготовки проведут опрос о желании сделать прививку вакциной «Спутник V».

«С 8 февраля большинство наших студентов выходят с каникул, начинается второй семестр. С 8 до 12 февраля на всех курсах будет проведен опрос и собраны списки желающих пройти вакцинацию. Все договоренности с департаментом здравоохранения региона достигнуты, нам выделят медиков и необходимое количество вакцины. Полагаем, спрос на такой формат, учитывая его удобство, будет большим», — отметили в пресс-службе вуза.

Предварительно администрация университета определила три места, где можно будет сделать прививку — в главном корпусе на улице Дзержинского, в корпусе В1 по улице 1 Мая, и в корпусе Института педагогики и психологии в посёлке Новом. Отметим, что на данный момент от коронавируса вакцинировались около 30% преподавателей университета, в дальнейшем эта работа будет продолжена.

В Костромском государственном университете обучается около 8 тысяч человек. В вузе введён смешанный формат обучения — теоретические занятия проходят дистанционно, практические навыки юноши и девушки осваивают небольшими группами в отдельных аудиториях. Основную долю направлений подготовки составляют общественные и гуманитарные специальности.

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