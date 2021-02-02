Алма-Ата, Казахстан, , 14:54 — REGNUM В Алма-Ате российскую вакцину от коронавируса получили 900 медицинских работников. Об этом сообщили 2 февраля в управлении общественного здоровья города.

В ведомстве уточнили, что в первый день начала массовой вакцинации 1 февраля были привиты 360 человек. Всего в феврале планируется привить 2050 медиков.

На первом этапе вакцинации препарат получат медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделения реанимации, приемных покоев и сотрудники санитарно-эпидемиологической службы.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил надежду на то, что жители республики с пониманием отнесутся к массовой вакцинации.

Читайте ранее в этом сюжете: Токаев призвал с пониманием отнестись к массовой вакцинации в Казахстане