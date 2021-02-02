Астрахань, , 14:53 — REGNUM В Астраханской области 2 февраля подтверждено 162 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 24 тыс. 956 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 634 человека.

Выздоровели 15 тыс. 396 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 488 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,97.

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