Мадрид, , 14:54 — REGNUM Полные статистические данные первой волны пандемии коронавируса в Испании уже никогда не будут известны. Система здравоохранения была так перегружена, а возможности проведения тестов — настолько ограничены, что сейчас доступны только приблизительные статистические данные, охватывающие конец зимы—начало весны 2020 года. Об этом сообщила газета El País.

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Однако уже сейчас можно сказать, что январь 2021 года стал худшим месяцем пандемии для Испании — всего за один месяц министерство здравоохранения выявило еще 900 тысяч случаев заражения коронавирусом, что составляет почти треть от общего числа инфицированных.

Эпидемиологическая ситуация в течение первой волны пандемии, вероятно, была хуже, чем нынешняя, но то, что только что произошло в январе 2021 года, напоминает самые темные месяцы кризиса в области здравоохранения, подчеркивает редакция El País.

Безусловно, первый месяц этого года является худшим с наступлением лета — практически в два раза больше диагностированных случаев COVID-19 по сравнению с октябрем и ноябрем, а количество госпитализаций примерно на 40% больше в ноябре.

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