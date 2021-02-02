Памплона, Испания, , 15:50 — REGNUM 2 февраля председатель правительства автономного сообщества Наварра Мария Чивите заявила, что празднование Сан-Фермина в 2021 году «не состоится» по причине пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета El País.

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«Проблематично праздновать Сан-Фермин в 2021 году. Мне не стоит поощрять надежды, которым, как я думаю, не суждено сбыться», — заявила Чивите.

Поясним, что празднование популярной фиесты Сан-Фермин в столице Наварры Памплоне является традицией, которая соблюдается уже восемь столетий.

Как правило, праздник отмечается с 6 по 14 июля. Самым популярным и известным на весь мир развлечением является забег быков с участием людей по узким улочкам города.

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