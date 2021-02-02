Уфа, , 14:53 — REGNUM 13-летний борец, которого госпитализировали во время соревнований, находится в коме в Башкирии. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что надзорное ведомство проводит проверку после получения тяжелой травмы несовершеннолетним борцом во время соревнований в Бакалинском районе.

По предварительной информации, 30 января в Бакалинском районе проходили соревнования по национальной борьбе «Курэш». 13-летний борец неудачно сделал спортивный прием, в результате он упал спиной на маты. В этот момент мальчик потерял сознание.

Отмечается, что спортсмена госпитализировали в очень тяжелом состоянии. Сейчас он находится в коме.

Сотрудники прокуратуры дадут оценку обеспечению тренерами, судьями и организаторами соревнований безопасных условий на соревнованиях.

Помимо этого, сотрудники надзорного ведомства контролируют расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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