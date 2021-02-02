Москва, , 14:47 — REGNUM Большинство работающих жителей Москвы, переведенных в пандемию на дистанционную работу (52%), желают остаться на «удалёнке» навсегда, приводит данные исследования 2 февраля рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Москва в период режима ограничений Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее в сюжете: Собянин отменил обязательную «удалёнку» в Москве

Мечтают вновь выйти на работу в офис трое из десяти работников в Москве. Больше всего настроены на работу из дома женщины, нежели мужчины — 56% против 47%.

По данным Superjob.ru, в Москве в каждой третьей компании на «удалёнке» трудится более 30% сотрудников, меньшее число дистанционных работников — в 46% столичных компаниях.

Опрос проведен 27—31 января 2021 года. Опрошены 500 менеджеров по персоналу компаний Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 32% компаний в Москве (32%) оставит всех работавших дистанционно сотрудников на «удаленке», несмотря на отмену ограничений.

Читайте также: Треть компаний Москвы оставит дистанционных сотрудников на «удалёнке»