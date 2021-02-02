Подгорица, , 14:43 — REGNUM Эпидемиолог Милена Попович Самарджич в интервью изданию Dan заявила, что Черногория довольно поздно закупила вакцину против коронавируса. Также запаздывает и информационная кампания по вакцинации.

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«Мы опаздываем с закупкой вакцин, но мы можем заполнить время ожидания более интенсивной кампанией, продвигая вакцины и разъясняя различия между доступными вакцинами», — объясняет Попович Самарджич

Она заявляет, что теории заговора и лобби против вакцинации могут быть остановлены только открытостью и просвещением.

Напомним, что в Черногории кампания по вакцинации пока не началась.