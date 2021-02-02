Душанбе, , 14:37 — REGNUM В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана приостановили уроки этики и просвещения в школах, сообщает 2 февраля издание «Азия-Плюс».

Предмет разрешено преподавать дома или в местах совершения молитв исмаилитов. В администрации решение объяснили преобладанием светского образования в государственных школах.

Кроме того, урок отменен из-за нехватки времени и урочных часов в школах, а также из-за религиозных проблем в мире. Власти региона и совет исмаилитского образования обещали совместно изучить необходимость преподавания этого предмета в школах.

Отметим, отмена уроков этики и просвещения вызвало возмущение представителей исмаилизма. В администрации Горно-Бадахшанской автономной области обещали восстановить преподавание предмета после переработки.