Красногорск, , 14:53 — REGNUM Ежедневный объем реализации молока сельхозпредприятиями Подмосковья увеличился на 3,3% по сравнению с показателями 2020 года. Об этом 2 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Молочные продукты в супермаркете Дарья Антонова © ИА REGNUM

В абсолютных величинах объем суточной реализации молока в регионе на данный момент составляет более 1752 тонн. Причём на переработку из них поступает 1625 тонн молока, отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Суточный средний надой на корову в сельхозпредприятиях области в январе текущего года сохраняется на уровне 21,2 килограмма на корову. Это выше уровня прошлого года на 0,3 килограмма, то есть на 1,5%», — добавил Воскресенский.

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