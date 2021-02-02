Нижний Новгород, , 14:31 — REGNUM В ближайшие двое суток, 2−4 февраля, в ряде регионов Приволжского федерального округа ожидаются сильные снегопады и метели. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Так, 2 февраля сильный снег и метель придут в Удмуртию. В южных регионах округа прогнозируют мокрый снег, дождь, метель, ветер до 22 м/с, гололед, налипания мокрого снега, на дорогах снежные заносы и накат.

В Самарской и Ульяновской областях ждут очень сильный снег, метель, усиление ветра.

В Татарии 2 и 4 февраля ожидается сильная гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии штормовая погода сменится снегопадами. Циклон, который 31 января принёс штормовой ветер, сменится штилем. При этом 2 и 3 февраля в южной части республики прогнозируются снегопады, в то время как в Чебоксарах ожидается небольшой снег.

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