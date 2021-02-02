Ханой, , 14:37 — REGNUM В ходе проведения тестирования на коронавирус вьетнамские медики выявили штамм коронавируса, который похож на его т.н. «британскую» разновидность. Об этом 2 февраля сообщает правительственный новостной портал.

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«Штамм вируса линейки В 1.1.7, впервые обнаруженной в Великобритании, найден во время массового тестирования в связи с новой вспышкой заболевания в провинциях Хайзыонг и Куангнинь», — говорится в сообщении.

При этом несколько дней назад на территории Вьетнама также была найдена «южноафриканская» разновидность коронавируса, которую выявили у приехавшего из-за границы.

Отметим, на сегодняшний день во Вьетнаме выявлено в общей сложности 1850 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.