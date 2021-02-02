Катовице, Польша, , 14:28 — REGNUM В супермаркете Galeria Katowicka в польском городе Катовице 1 февраля прошла необычная акция протеста. Несколько десятков человек в лыжных костюмах пришли в торговый центр и требовали открыть для посещения местную лыжную трассу. Об этом передает Dziennik.

Сообщается, что акция протеста была связана с тем, что с 1 февраля вступило в силу решение польского правительства о смягчении социальных и экономических ограничений в республике, связанных с пандемией.

Так, с этого дня были открыты торговые точки, которые продают товары не первой необходимости — не продуты и не лекарства. Кроме того, возобновили работу музеи, художественные галереи и отделения почты.

Участники акции протеста требовали открыть и лыжную трассу в условиях вышеуказанных смягчений режима ограничений. По мнению активистов, «на лыжной трассе меньше вероятность заразиться COVID-19, чем в торговых центрах или музеях».