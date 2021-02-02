Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 14:24 — REGNUM СКР завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя кемеровского города Анжеро-Судженск. Мужчина обвиняется в совершении 192 эпизодов преступления, предусмотренного пунктом «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия, совершённые в отношении двух и более лиц»). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, с марта 2016 года по август 2018 года мужчина со своей страницы в социальных сетях вёл переписку на интимные темы с девочками-подростками. Он отправлял им фотографии и видеофайлы порнографического характера, просил их присылать свои фотографии.

Потерпевшими по делу признаны 242 девочки в возрасте до 15 лет, проживающие в разных регионах страны. Мужчине была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Он признан вменяемым.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.