Москва, , 14:24 — REGNUM Население России, действительно, в большинстве своем находится сейчас в непростом положении, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение Минпромторга РФ.

«Пандемия и последовавшие за ней карантинные меры, снижение уровня доходов, проблемы на рынке труда привели к тому, что без того невысокий уровень жизни значительной части граждан снизился еще сильней.

В подобных условиях государство однозначно должно оказывать материальную помощь наиболее нуждающимся слоям населения: многодетным семьям, малоимущим, пенсионерам, ветеранам, инвалидам и т. д.

Тем более, что ресурсы для всего этого в стране есть. В течение многих лет специально на «чёрный день» формировался Фонд национального благосостояния (ФНБ), который сейчас составляет около 13,5 трлн руб. (из них не менее 7−8 трлн руб. — ликвидная часть, то есть которая может быть оперативно использована).

Тяжелые времена пришли — так, когда, как не сейчас помогать нуждающимся? Тем более, что фонд для этого и создавался. Более того, оказание материальной помощи поможет и экономике в целом — за счет высвободившихся средств домохозяйства, которым была оказана поддержка, смогут больше тратить на свои нужды.

Таким образом, увеличится активность в сфере потребления. А это, в свою очередь, поможет сегменту производства. Что должно позитивно сказаться и на уровне занятости, и на уровне доходов. Спираль должна пойти вверх, а не вниз, как она шла до этого. Так что, предложные меры однозначно полезны», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало, Минпромторг направил доклад в правительство РФ. Предлагается ввести. продовольственную поддержку от государства для нуждающихся граждан.

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