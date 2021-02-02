Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM Конституционный суд РФ счел правомерным привлекать к ответственности по статьям об угрозе убийством даже в том случае, если потерпевший уже мёртв. Такое определение суд опубликовал 2 февраля.

Конституционный суд РФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Поводом к его появлению стала жалоба жителя Чебоксар Николая Овчинникова на нарушение его конституционных прав частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ: статья устанавливает ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Овчинников являлся потерпевшим по уголовному делу об убийстве его дочери ее супругом. За месяц до гибели она тщетно обращалась в полицию с заявлением об угрозах со стороны мужа. Впоследствии тот, признанный виновным в убийстве, был оправдан по обвинению в угрозе убийством — суд не увидел реальных угроз с его стороны.

Отец погибшей Николай Овчинников усмотрел неконституционность нормы УК РФ, поскольку, по его мнению, в случаях смерти потерпевшего она не позволяет оценить реальность угрозы и привлечь виновного к уголовной ответственности.

Однако в своем решении КС разъяснил, что даже при отсутствии показаний потерпевшего угрозу убийством все равно можно подтвердить в суде: показаниями очевидцев, медработников, сотрудников органов власти, куда жертва обращалась за помощью и защитой, записями камер видеонаблюдения и прочим.

Опираясь на эти доказательства, суд может оценить реальность угрозы. «Более того, сам факт причинения смерти после высказанной угрозы свидетельствует о ее реальности», — подчеркнули в КС.

Суд также напомнил, что Уголовный кодекс позволяет привлекать к ответственности должностных лиц, своевременно не пресекших насилие. Также Гражданский кодекс РФ предусматривает возмещение вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием должностных лиц. КС отметил, что оспоренная норма содержит достаточные правовые гарантии уголовного преследования лица, угрожавшего убийством.

Тем не менее суд отказался рассматривать жалобу Николая Овчинникова, так как «исследование обстоятельств дела и проверка доказательств, которые послужили основой для вынесения решений по делу заявителя, не относятся к компетенции КС РФ».

Однако выявленные правовые позиции КС РФ по вопросу интерпретации обжалованной правовой нормы следует учитывать в правоприменительной практике, указал суд.