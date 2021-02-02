Саранск, , 14:20 — REGNUM По итогам 2020 года прокуроры Мордовии выявили более 500 нарушений законов в сфере миграции. Об этом сообщает пресс-служб республиканского надзорного ведомства.

В частности, нарушения были выявлены как в действиях органов полиции, так и в действиях органов государственной власти и местного самоуправления. Нарушения полиции касались принятия решений о депортации, госконтроля в сфере миграции, привлечения иностранных граждан к административной ответственности.

Органы власти допускали нарушения в сфере профилактики межнациональных и межконфессиональных отношений. Организации, оказывающие услуги мигрантам, принимали от иностранцев документы, не отвечающие требованиям закона.

Для их устранения принесено 58 протестов, 93 исковых заявления направлены в суды региона, после рассмотрения 73 представлений к ответственности привлечены 122 лица. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ («Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации»).

Также были внесены представления министру внутренних дел Мордовии и главе минобразования республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году число иностранцев, принятых в российское гражданство, выросло более чем на 30% по сравнению с 2019 годом. За 11 месяцев 2020 года в гражданство РФ принято более 563 тыс. иностранных граждан, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Такой рост связан, прежде всего, с рядом изменений в законодательстве относительно упрощения порядка приобретения российского гражданства отдельными категориями лиц.

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