Оренбург, , 14:18 — REGNUM В Оренбургской области за сутки зафиксирована смерть шести человек. у которых был диагностирована коронавирусная инфекция. Именно это заболевание медики называют причиной летального исхода, сообщает 2 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе жертвами коронавирусной инфекции стали 487 человек.

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На сегодняшний день в больницах получают 895 человек с диагнозом COVID-19. Состояние 254 пациентов оценивается как тяжелое. На искусственной вентиляции лёгких находятся 38 человек, еще 604 пациента получают кислородную поддержку.

Напомним, в Оренбуржье заболеваемость идет на спад. С конца марта 2020 года выявлен 34 401 случай заражения коронавирусом. Вылечились 30 596 человек, в том числе 167 за последние сутки.

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