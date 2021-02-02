Нур-Султан, , 14:01 — REGNUM Производительность труда в сельском хозяйстве Казахстана планируется увеличить на 40%. Об этом заявил премьер-министр республики Аскар Мамин 2 февраля на заседании правительства.

По его словам, в 2021 году необходимо обеспечить рост ВВП на 3%, повышение инвестиций в основной капитал до 20% ВВП, увеличение доли малого и среднего бизнеса в экономике до 30%.

Кроме того, рост в обрабатывающей промышленности должен составить 10%, а безработица сократится на 4,9%. Мамин также обратил внимание на необходимость развития системы здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Казахстана в 2021 году на 2,5%. Экономический прогноз сделан при цене на нефть $48.

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