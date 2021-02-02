Москва, 2 февраля 2021, 14:01 — REGNUM Страницы российских педагогов в социальных сетях являются добровольным делом. Об этом в ходе эфира проекта «ТопБлог» заявил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
«Это абсолютно добровольная история. Мы можем только приветствовать творчество. Не будет никакой отчетности, не будет никакого принуждения», — сказал Глушко.
По его словам, ведение страниц в соцсетях — это «новая возможность стать понятными и интересными» для учителей, которые сами этого пожелают.