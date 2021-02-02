Волгоград, , 14:00 — REGNUM В Волгограде назвали имя победителя всероссийского конкурса «Учитель года — 2020». Победу в конкурсе одержал учитель математики Лицея классического элитарного образования Ростова-на-Дону Михаил Гуров, сообщает пресс-служба Минпросвещения России 2 февраля.

Заключительное испытание состоялось в режиме пресс-конференции. Пять финалистов отвечали на вопросы журналистов, коллег и родителей, школьников и студентов педагогических вузов.

ИА REGNUM отмечает, что Михаил Гуров с отличием окончил балакавриат и магистратуру Южного федерального университета по направлению «Математика», затем — магистратуру Южно-Российского гуманитарного института по направлению «Экономика», защитил кандидатскую диссертацию. С 2008 года стал автором более двух десятков научных и учебно-методических работ.

Трудовой путь Гуров начал в 2010 году, устроившись педагогом в областном центре дополнительного образования детей. Параллельно работал ассистентом кафедры дифференциальных и интегральных уравнений ЮФУ, методистом по математике в информационно-аналитическом центре образования Ростова-на-Дону.

Деятельность Михаила Гурова была связана с лицеем №11, Южным математическим институтом РАН, гимназией №95, областным центром обработки информации в сфере образования. С 2016 года он работает учителем математики в «Лицее КЭО».

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгограде определили финалистов конкурса «Учитель года России — 2020»

Читайте развитие сюжета: Ростовский губернатор поздравил «Учителя года России — 2020»