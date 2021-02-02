Сеул, , 14:03 — REGNUM В Южной Корее отменили учения по гражданской обороне, намеченные на первое полугодие, из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства административного управления и безопасности страны.

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По их словам, образовательные программы в рамках учений пройдут в онлайн режиме.

Отмечается, что в случае отсутствия компьютера или мобильного гаджета все желающие смогут получить учебные материалы в письменном виде.

Кроме того, обучение будет засчитано после добровольной сдачи крови или участия в волонтёрской программе, направленной на борьбу с пандемией коронавируса.

Известно, что данное решение принято в связи с сокращением числа доноров крови.