Москва, 2 февраля 2021, 13:57 — REGNUM Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов назначил победителя конкурса «Учитель года» Михаила Гурова своим советником. Об этом сообщает принадлежащий министерству телеграм-канал «Большая перемена РФ».
«Министр просвещения России Сергей Кравцов назначил абсолютного победителя всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020» Михаила Гурова своим советником», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин намерен пообщаться в режиме видеоконференции с лауреатами конкурса «Учитель года России — 2020».