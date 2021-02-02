Майкоп, , 13:55 — REGNUM В Адыгее признали виновным в гибели женщины чиновника городской администрации Майкопа. Исполняющему обязанности директора МКУ «Благоустройство» МО «Город Майкоп» присудили полтора года принудительных работ, сообщили 2 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Напомним, 17 июня 2020 года в Майкопе ветер сорвал остановочный павильон. Он упал на 78-летнюю женщину, которая получила различные травмы и погибла на месте происшествия. Получили также повреждения различной степени тяжести девушка и малолетний ребенок.

В гибели женщины и травмах пострадавших обвинили чиновника, который заключил договор со строительной компанией на установку остановочного павильона на улице Чкалова.

Ответственного за благоустройство города, который должен был проверить конструкцию, обвинили в халатности и приговорили к 1,5 года обязательных работ с лишением на два года права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в муниципальных учреждениях.

Читайте ранее в этом сюжете: В Адыгее экс-чиновник ответит за смерть женщины при обрушении остановки