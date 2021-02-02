Уфа, , 13:57 — REGNUM 165 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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Сообщается, что всего в республике было выявлено 24 577 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 18 603 человек, включая 162 человека за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в больницах региона лечатся 402 пациента, при этом 64 пациента находятся в тяжелом состоянии, а 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ. На дому продолжают лечение 5 382 человек.

Сообщается, что за минувшие 24 часа в республике была констатирована смерть двух пациентов с COVID-19. Всего в регионе скончались 190 таких пациентов.

В Башкирии за сутки также выявили 161 случай внебольничной пневмонии, при этом выздоровели 368 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 1 февраля в регионе было выявлено 165 случаев заражения коронавирусом.

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