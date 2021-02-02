Москва, , 14:02 — REGNUM Председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин покинет свой пост 1 марта. Об этом сообщает 2 февраля «Интерфакс».

Источник в судебных кругах уточнил, что заявление об отставке Детишин подал в начале января, а в конце месяца Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила это прошение. Судья подал в отставку из-за истечения своих полномочий.

Именно Симоновский суд столицы в настоящее время рассматривает ходатайство ФСИН о замене условного наказания на реальный срок для блогера Алексея Навального. В суде отрицают связь отставки Детишина с этим делом.

«Желание Детишина уйти в отставку связано исключительно с тем, что в марте у него заканчивается срок полномочий председателя суда, Навальный к его действиям не имеет никакого отношения», — подчеркнул источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мосгорсуд был выбран местом для выездного заседания Симоновского суда по вопросу о наказании для Навального. Такое решение принято из-за большого интереса СМИ к процессу над блогером.

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