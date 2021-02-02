Москва, , 13:49 — REGNUM В России на сегодняшний день свободны более 33% коек для пациентов с COVID-19, заявил 2 февраля министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

«На сегодняшний день свободно 33,6% специализированного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — сказал министр на селекторном совещании с регионами.

По его словам, освобождающиеся койки должны незамедлительно использоваться для плановой медицинской помощи по основному профилю.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 1 февраля в России выявили 16 643 новых заболевших COVID-19, признаны выздоровевшими — 22 372 человека, 539 больных скончались. В Роспотребнадзоре заявляют о стабилизации обстановки по коронавирусной инфекции.

Читайте также: Названы регионы России с наименьшим темпом прироста числа больных COVID-19