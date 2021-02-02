Москва, , 13:48 — REGNUM В 2021 году в Москве проведут дезинфекцию гостиниц. Средства на эти цели выделили в правительстве города.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

Как сообщила пресс-служба мэрии и правительства Москвы, соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

«Из бюджета Москвы будет выделено 63,2 млн руб. для проведения комплекса дезинфекционных работ в гостиницах, в которых временно проживают медицинские работники, участвующие в борьбе с пандемией COVID-19», — говорится в информации.

Планируется комплекс работ по дезинфекции помещений, оборудования, систем вентиляции и прочих объектах инфраструктуры.