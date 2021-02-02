Нижний Новгород, , 13:43 — REGNUM Следственный комитет задержал первого заместителя начальника Нижегородского управления Федеральной службы исполнения наказаний Станислава Телегина по подозрению в совершении должностного преступления.

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По версии следствия, в 2016 году он потребовал от подчиненного подарить ему кондиционер.

Сотрудник службы исполнения наказаний купил за свои деньги кондиционер и передал его лично Телегину. Впоследствии тот установил кондиционер в своем служебном кабинете.

Станиславу Телегину предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Превышение должностных полномочий» и поместили под домашний арест.

Сейчас сотрудники Следственного комитета пытаются установить возможную причастность Телегина к другим коррупционным или должностным преступлениям.

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