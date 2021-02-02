Джакарта, , 13:43 — REGNUM Генеральный директор компании The Body Shop в Индонезии Арьо Видивардхоно призвал парламент страны принять законопроект о ликвидации сексуального насилия, сообщает Kompas.

«Для нас законопроект о ликвидации сексуального насилия очень важен, и люди ждут, когда этот законопроект будет принят», — заявил Арьо Видивардхоно.

По его словам, законопроект необходим из-за растущего числа случаев сексуального насилия в отношении женщин и детей.

Согласно данным источника, с января по декабрь 2020 года было зарегистрировано 5640 случаев сексуального насилия в отношении детей.

Арьо Видивардхоно пояснил, что с момента своего создания The Body Shop борется за изменения в вопросах, касающихся женщин, человечества и окружающей среды. Кроме того, из более чем 1000 сотрудников The Body Shop 80% составляют женщины.

The Body Shop — компания, производящая косметические товары. В Индонезии бренд появился в 1991 году.

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