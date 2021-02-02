Мбабане, , 13:45 — REGNUM В некоторых больницах Эсватини, южноафриканской страны, ранее известной как Свазиленд, закончились мешки для трупов из-за резкого роста числа смертельных случаев от COVID-19, передаёт The Times of Swaziland.

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По сообщениям журналистов издания, в течение последних двух недель медицинские работники больниц Любомбо и миссии Доброго Пастыря (GSMH) были вынуждены заворачивать тела в простыни.

Небольшое количество мешков для трупов было закуплено после жалоб персонала.

«Они были приобретены после жалоб санитаров и медсестер, поскольку некоторые сотрудники опасались заражения вирусом, потому что они должны были убедиться, что тела были завернуты удовлетворительным образом, без обнажения частей тела», — сообщил на условиях анонимности врач одной из больниц.

«Мы просто надеемся, что мешков хватит нам на какое-то время», — добавил он.

Министр здравоохранения Эсватини Лиззи Нкози заявила, что ее не информировали о нехватке лекарств.