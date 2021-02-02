Москва, , 13:44 — REGNUM В Москве готовят специальное приложение, которое сформирует маршрут от начальной до конечной точки пути, а не от одной остановки общественного транспорта до другой. Об этом 2 февраля в своей личной колонке на сайте транспортного комплекса столицы написал заместитель мэра города Максим Ликсутов.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В Москве мы уже подходим к запуску приложения MaaS, которое позволит людям строить маршрут как раз «от двери до двери» и готовим проект перевозок «по требованию», — написал Ликсутов.

Как будет работать новый проект для передвижения, вице-мэр не раскрыл, пообещав сделать это позднее. Однако чиновник подчеркнул, что сейчас в столице следует восстанавливать иммунитет у граждан, которые переболели COVID-19. Для этого, среди прочего, необходимо стимулировать пешеходные перемещения, а также использование велосипедов.

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