Самара, , 13:43 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров почтил память павших воинов, участвовавших в Сталинградской битве. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что Азаров возложил цветы к вечному огню и горельефу скорбящей Матери-Родине в день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Сталинградская битва является одним из крупнейших сражений в годы Великой Отечественной войны. Это сражение началось 17 июля 1942 года и закончилось 2 февраля 1943 года победой советских войск. На разных этапах боевых действий в битве принимали участие с обеих сторон более двух миллионов человек.

Победа под Сталинградом стала результатом несгибаемого мужества, стойкости и героизма советских войск. 22 декабря 1942 года в честь обороны города правительство Советского Союза учредило медаль «За оборону Сталинграда».

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