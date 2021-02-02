Архангельск, , 13:37 — REGNUM За последние сутки список заболевших COVID-19 в Архангельской области пополнил 241 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

Среди новых заболевших — 41 архангелогородец, 31 житель Шенкурского района, 23 жителя Коряжмы и 23 жителя Мезенского района. Случаи заболевания выявлены также в Плесецком, Онежском, Лешуконском, Пинежском и других районах области. На лечении с COVID-19 находятся 3509 человек.

«В статистику включены два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя Архангельской области, вернувшегося из поездки в Турцию, и у жителя НАО, прибывшего в регион», — сообщили в штабе.

Напомним, архангельский штаб подтвердил 580 смертей от COVID-19.