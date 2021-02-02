Курган, , 13:33 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 92 новых случая заражения коронавирусом. Из них 33 зарегистрировано в Кургане, сообщает 2 февраля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 93 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 2 февраля выявлено 15 515 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 13 568 человек, 219 пациентов с COVID-19 скончались.