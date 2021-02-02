Алжир, , 13:33 — REGNUM В течение ближайших недель на территории Алжира будет начато производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 2 февраля рассказал гендиректор Национального агентства фармацевтической продукции Алжира Камель Мансури, его слова приводит телеканал «Альжери-1».

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"Производство российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» начнется в Алжире в ближайшие недели», — сказал он.

Также Мансури указал, что переговоры с Россией по данному вопросу в настоящее время находятся «на очень продвинутой» стадии и отметил, что для Алжира настало время переходить из статуса страны — импортера вакцины от COVID-19 к статусу страны-экспортера данного препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 19-летний житель Израиля госпитализирован с миокардитом — воспалением сердечной мышцы — через пять дней после получения второй дозы вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer.

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