Нижний Новгород, , 13:28 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 2 февраля выявили 2545 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным минимальным приростом зараженных за последние два месяца. Накануне было выявлено 2608 новых носителей коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 467 843 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 459 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 300, в Пермском крае — 281, в Саратовской области — 240, в Пензенской области — 218, в Ульяновской области — 176, в Кировской области — 172, в Башкирии — 165, в Оренбургской области — 156, в Удмуртии — 90, в Чувашии — 86, в Татарии — 85, в Мордовии — 73, в Марий Эл — 44.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 85 363 случаев, в Ульяновской области — 44 134, в Саратовской области — 43 675, в Самарской области — 40 903, в Пермском крае — 40 366, в Оренбургской области — 34 401, в Пензенской области — 33 149, в Кировской области — 32 726, в Удмуртии — 25 753, в Башкирии — 24 577, в Чувашии — 19 639, в Татарии — 16 217, в Мордовии — 16 190, в Марий Эл — 10 750.

Полностью выздоровели 405 932 жителя округа, за последние сутки выписаны 2603 человека. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 8932 человек, за минувшие сутки скончались 66 жителей Поволжья, накануне было зафиксировано 56 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в округе.

Значительное расхождение — больше чем на 170 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 по-прежнему наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 1 февраля, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 339 человек, в течение минувших суток зарегистрировано три летальных случая. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 514 жителей Удмуртии умерли с начала пандемии, шесть человек человек — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 февраля в России с начала пандемии подтверждено 3 884 730 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 16 643 новых носителя SARS-CoV-2, что стало самым низким показателем с 28 октября. Полностью выздоровели 3 340 545 жителей России, за сутки выписаны 22 372 человека. 74 158 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 539 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 470 027 человек.