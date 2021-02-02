Горно-Алтайск, , 13:26 — REGNUM В Республике Алтай в ближайшие сутки дневная температура может подняться местами до 5 градусов тепла. 3 февраля ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Горно-Алтайского ЦГМС гидрометцентра.

При этом ночью столбик термометра опустится до —17 градусов. Ветер местами будет достигать 17 м/с, в горах до 25 м/с.

В связи с этим спасатели предупредили жителей о гололёдных явлениях на дорогах. Как отмечается, гололёд на проезжей части опасен как для автовладельцев, так и для пешеходов. В связи с этим спасатели призвали жителей быть предельно внимательными, водителей — соблюдать безопасную дистанцию.

«В этот период увеличивается вероятность аварий, столкновений среди машин. Основное условие движения для водителей — осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность», — отметили в управлении.