Юстинский район, , 13:24 — REGNUM В Юстинском районе Республики Калмыкия прокуратура не нашла постов охраны в образовательных учреждениях. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

Так, в Цаганаманской гимназии, Цаганаманской средней общеобразовательной школе и детском саду «Алтн Булг» нет контрольно-пропускных пунктов, а значит, в здания может пройти кто угодно. Кроме того, входы не оборудованы стационарными или ручными металлоискателями, а за безопасность детей отвечают лица, не имеющие специализированных навыков.

Прокуратура с требованием обязать руководителей образовательных учреждений устранить серьёзные нарушения обратилась в суд, который встал на сторону надзорного ведомства. Решения суда в законную силу пока не вступили.