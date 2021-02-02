Ташкент, 2 февраля 2021, 13:22 — REGNUM Представители Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали «дорожную карту» по строительству железной дороги Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар, 2 февраля сообщает агентство Kun.uz.
Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков назвал подписанный документ «первым шагом к мечте». Стороны намерены отправить международную экспедицию для проектирования маршрута будущей железной дороги.
Документ предусматривает проведение совместных геодезических, гидрогеологических и топографических исследований. Стороны планируют согласовать способы финансирования проекта и разработки технико-экономического обоснования.
Ранее ряд международных финансовых организаций выразил заинтересованность в строительстве трансафганской железной дороги.
Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Пакистан помогут построить трансафганскую железную дорогу