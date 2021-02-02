Варшава, , 13:22 — REGNUM 31 января в Варшаве в возрасте 87 лет скончалась известная польская актриса Кристина Рутковская-Улевич. Об этом сообщает Filmpolski.pl.

На ее счету более 100 ролей в кино и на телевидении. Наибольшую популярность ей принесла роль бабушки главной героини в телесериале «Няня». Помимо этого, актриса сыграла и иные известные роли. Например, в таких кинофильмах, как «Отец Матеуш», «Девочки из Львова», «За добро и зло», «Ранчо».

Параллельно киносъемкам Рутковская-Улевич выступала в театрах. За свою жизнь она успела поиграть в краковском театре «Рапсодия», театре «Фредри» в Гнезно, в Польском театре в Быдгоще, в драматическом театре в Щецине, в Народном театре Кракова, а также в драмтеатре Варшавы.

Причина смерти актрисы пока не сообщается. Известно лишь то, что за несколько месяцев до смерти она заявляла о намерении принять участие в ряде новых кинопроектах.